ضبط 8 أطنان توابل منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالقليوبية، بإشراف الدكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 20 شيكارة سمسم تزن الشيكارة 65 كجم بإجمالي وزن 1300 كجم.

كما جرى ضبط 110 شيكارة لون صناعي تزن الشيكارة 25 كجم بإجمالي وزن 2750 كجم، و100 شيكارة بهارات تزن الواحدة 35 كجم بإجمالي 3500 كجم، و 10 شيكارة زعتر تركي وزن الشيكارة 10 كجم بإجمالي وزن 100 كجم منتهية الصلاحية، و 8 شيكارة كمون مطحون تزن الشيكارة 25 كجم بإجمالي وزن 200 كجم، و14 شيكارة فلفل أحمر مطحون بالعنق تزن إحداها 25 كجم بإجمالي وزن 350 كجم.

وأوضحت المديرية، أنه بلغ إجمالي المضبوطات 8200 كيلو جرام، كما تبين أن تلك المضبوطات غير محتفظة بخواصها الطبيعية وبها رطوبة، وموضوعة داخل شكائر سبق استعمالها، ولا توجد عليها أي بيانات تدل على مصدرها.

وضم فريق المراقبة سامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية، ورجب نصر عبدالواحد مراقب أول الأغذية، ومحمد صبحي مراقب الأغذية، ومفتشي الأغذية من مكتب الأغذية بمدينة طوخ علي محمد علي، ومحمد بكرى، ومصطفى خيري، ومحمد الشوربجي.