سلاح وذخيرة ومخدرات.. الأمن العام يلاحق الخارجين على القانون بـ 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأثمرت جهود الحملات بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية، عن ضبط (طبنجة – 8 طلقات نارية – خزينة بندقية آلية – 27 طلقة صوت – 2 سلاح أبيض – جراب طبنجة) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").

وضبطت الحملات في الشرقية "4 طبنجات معدلة، 3 بنادق ضغط هواء مختلفة الأنواع، 3 طبنجة مُحدثة صوت، 70 طلقة مُحدثة صوت، خزينة طبنجة، أجزاء سلاح، 41 قطعة من الألعاب النارية، مبلغ مالي، هاتف محمول) بحوزة (صاحب محل غير مرخص لأدوات الصيد مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق.

ونجحت الجهود في ضبط ( 2 فرد خرطوش – عدد 130 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – مبلغ مالي – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية .