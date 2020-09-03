يحضره 4000 طالب.. جامعة الإسكندرية تشارك في أول ملتقى توظيف افتراضي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

تشارك مراكز التطوير المهني بجامعة الإسكندرية في الملتقى التوظيفي الافتراضي الأول، الذي يعقد يوم 28 سبتمبر الجاري، بحضور أصحاب الأعمال، ونحو 4000 من الطلاب والخريجين من 10 جامعات بـ 9 محافظات من الإسكندرية إلى أسوان.

وينظم المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ودعم رؤساء 10 جامعات، في إطار خطة الدولة للنهوض بالكفاءات الشابة القادرة على المساهمة بشكل فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وقال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، في بيان له، اليوم الخميس، إن ملتقى التوظيف الافتراضي للمراكز الجامعية للتطوير المهني UNCCD 2020 يُعد أول ملتقى توظيفي افتراضي عبر الإنترنت لطلاب وخريجي الجامعات المصرية.

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وأضاف الكردي، أن الملتقى يعتبر وسيلة هامة، لتشجيع كافة قطاعات الأعمال والشركات وغيرها من المؤسسات والهيئات على خلق فرص جديدة تتناسب مع التغيرات والأوضاع الجديدة التي حدثت في ظل أزمة كورونا العالمية.

ومن جانبه، وصف الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الملتقى بأنه يُعد حدثًا افتراضيًا عبر الإنترنت يتقابل من خلاله أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجي الجامعات في بيئة افتراضية، ويستخدمون غرف التواصل.

وأوضح نائب رئيس جامعة الإسكندرية، أن الباحثون عن الوظائف وطلاب السنوات النهائية والخريجون الجدد يقومون بتحميل سيرهم الذاتية، وتصفح أجنحة الشركات والتواصل المباشر مع ممثلي الشركات عبر الإنترنت.