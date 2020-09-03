محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:
قال عصام مرسي، رئيس قطاع تمويل قطاع الائتمان للشركات الكبري في بنك التنمية الصناعية، لمصراوي، إن مصرفه يدرس المشاركة في قرض بقيمة 650 مليون جنيه مع أحد البنوك بهدف تمويل إنشاء مصنع للأدوية.
وأضاف مرسي أن مصرفه سيساهم بقيمة 200 مليون جنيه في هذا القرض، وسيتم الإعلان عن باقي التفاصيل بعد الانتهاء من الموافقة النهائية على القرض.
وسجلت محفظة القروض المنتظمة ببنك التنمية الصناعية 13.980 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 9.936 مليار جنيه من نفس الفترة بالعام الماضي بنسبة زيادة 41%.
كما سجل إجمالي محفظة ودائع البنك ما يقرب من 20 مليار جنيه في نهاية يوليو 2020 مقابل 15.335 مليار جنيه من نفس الفترة من العام السابق له، بنسبة نمو 30%.
وارتفعت صافي أرباح البنك قبل خصم الضرائب إلى 338 مليون جنيه خلال أول 7 أشهر من العام الجاري مقابل 301 مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو 12%.
كانت هذه تفاصيل خبر "التنمية الصناعية" يدرس المشاركة بقرض 650 مليون جنيه لإنشاء مصنع للأدوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.