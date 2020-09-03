الأمن العام: ضبط 13 قطعة سلاح في خصومات ثأرية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بالاشتراك مع قطاع الأمن العام حملة أمنية مكبرة استهدفت أفراد عائلتين طرفي خصومة ثأرية بإحدى القرى التابعة لمركز شرطة (أبنوب). وأثمرت الجهود عن ضبط 13 قطعة ناري عبارة عن (9 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش، 40 طلقة مختلفة الأعيرة) بحوزة 13 متهم، ضبط شخصين مطلوب ضبطهما في قضية "إطلاق أعيرة نارية"، في حملة أمنية مكبرة استهدفت أفراد 4 عائلات طرفي خصومتين ثأريتين وطرفي مشاجرة بدائرة مركز شرطة (أبنوب). تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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