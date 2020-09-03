الحكومة الأفغانية تستأنف إطلاق سراح سجناء طالبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (د ب ا):

استكملت الحكومة الأفغانية، اليوم الخميس، إطلاق سراح سجناء حركة طالبان، امتثالا للشرط المسبق الذي وضعته الحركة من أجل إجراء مباحثات سلام.

وأكد مجلس الأمن الوطني هذه الخطوة اليوم، مما يمهد الطريق لإجراء مباحثات مباشرة تهدف لإنهاء الحرب المستمرة منذ 19 عاما في البلاد.

ولم تصدر طالبان أي تأكيد حتى الآن

وبموجب اتفاق السلام، الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان في فبراير الماضي، وافقت كابول على الإفراج عن نحو 5000 سجين مقابل الإفراج عن 1000 من أفراد القوات الحكومية المحتجزين لدى طالبان.

وتم إرجاء الإفراج عن سجناء طالبان لنحو ستة أشهر، حيث رفضت كابول الإفراج عن 400 من سجناء الحركة تعتبرهم خطيرين.

وبعد قرار لمجلس قبلي، وقع الرئيس الأفغاني أمرا بالإفراج عن هؤلاء السجناء منذ ثلاثة أسابيع.

وطالبت فرنسا واستراليا بعدم الإفراج عن سبعة من السجناء التابعين لطالبان، حيث تقولان أنهم مسؤولون عن قتل جنودهم.

وقالت مصادر بالحكومة الأفغانية إنه سوف يتم نقل السبعة سجناء إلى المكتب السياسي لطالبان في قطر لحين حل هذه المسألة.