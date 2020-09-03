ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة الموسمية اليوم الخميس، في إقليم "خيبر بختنخوا" الباكستاني إلى 23 قتيلا و34 مُصابا على الأقل. وذكرت "هيئة إدارة الكوارث" في الإقليم - بحسب ما نقلت صحيفة "إكسبرس Advertisements تربيون" الباكستانية، على موقعها الإلكتروني - بأن الأمطار تسببت في تدمير 110 منازل بشكل جزئي و13 منزلا تم تدميرهم بالكامل. تربيون" الباكستانية، على موقعها الإلكتروني - بأن الأمطار تسببت في تدمير 110 منازل بشكل جزئي و13 منزلا تم تدميرهم بالكامل. ووفق ما ذكره مسئولو الإنقاذ، فإنه قد تم نقل الضحايا إلى مجمع طبي بمدينة سوابي في الإقليم الباكستاني، فيما يجري مسئولو هيئة الإنقاذ عمليات البحث في المياه والإنقاذ بصورة يومية، وذلك في الوقت الذي يتواصل هطول الأمطار على مدينة مينجورا بوادي سوات لليوم الرابع على التوالي. فإنه قد تم نقل الضحايا إلى مجمع طبي بمدينة سوابي في الإقليم الباكستاني، فيما يجري مسئولو هيئة الإنقاذ عمليات البحث في المياه والإنقاذ بصورة يومية، وذلك في الوقت الذي يتواصل هطول الأمطار على مدينة مينجورا بوادي سوات لليوم الرابع على التوالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باكستان: ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة لـ 23 قتيلاً و34 مُصاباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.