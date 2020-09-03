تونس تُسجل 233 إصابة جديدة بكورونا

سجلت تونس 233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها 225 حالة محلية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تونس بلغ 4196 حالةً، فيما بلغ

إجمالي حالات الوفيات 81 شخصاً إثر تسجيل حالة وفاة جديدة.

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس ارتفع إلى 3804 حالات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 77 شخصًا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.