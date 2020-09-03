انطلاق عملية لبسط الأمن في صلاح الدين بالعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، عن انطلاق عملية أمنية واسعة في محافظة صلاح الدين الواقعة شمال العاصمة بغداد، وأفادت الخلية العراقية ـ
حسبما أفادت قناة (السومرية) الإخبارية ـ بأن "قيادة عمليات صلاح الدين شنت عملية تطهير وتفتيش واسعة شرق وغرب واديالثرثار، وذلك لفرض الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن القيادة قامت أيضا بتطهير قرية "مسيليلة" وجسر البكة بوادي الثرثار وقريتي "المشاغيف" و "المطجعات" في المحافظة الواقعة وسط البلاد.
وكانت وكالة الاستخبارات العراقية قدأعلنت في وقت سابق اعتقال 6 إرهابيين بينهم امرأة في محافظة صلاح الدين، مشيرة إلى أن المعتقلين مطلوبون وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية.
وتشن القوات العراقية بين الحين والآخر عمليات تعقب وملاحقة مستمرة لخلايا تنظيم داعش في البلاد تسفر عن اعتقال قادة وعناصر من التنظيم الإرهابي، فضلا عن مطلوبين بقضايا مختلفة.
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