باكستان تُسجل 424 إصابة جديدة بكورونا

سجلت باكستان 424 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى 10 حالات وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.



وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية

اليوم الخميس -حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية- بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 297 ألفا و14 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6 آلاف و328 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.