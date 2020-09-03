أفغانستان: مقتل وإصابة 4 مدنيين في انفجار لغم أرضي

أعلن مسئولون أفغان مقتل 3 مدنيين على الأقل وإصابة آخر بجروح؛ إثر انفجار لغم أرضي بإقليم ننجرهار شرقي أفغانستان. شرقي أفغانستان.

وأوضح المسئولون -حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية- أن الحادث وقع صباح اليوم الخميس، حينما مرت سيارة مدنية على لغم أرضي ما أسفر عن انفجاره، فيما لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. وقع صباح اليوم الخميس، حينما مرت سيارة مدنية على لغم أرضي ما أسفر عن انفجاره، فيما لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

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