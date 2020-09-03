أمريكا تُسجل 39 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) داخل الولايات المتحدة الأمريكية إلى 6 ملايين و114 ألفاً و406 حالات، وذلك بعد تسجيل 39 ألفاً و670 حالة إصابة جديدةخلال الـ 24 ساعة الماضية.
بذلك حصيلة الوفيات في البلاد إلى 185 ألفاً و744 حالة وفاة.
وذكرت إحصاءات صادرة عن الجامعة، وفقا لشبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 1056 حالة وفاة جديدة، لترتفع
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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