بكين تُعارض قرار أمريكا بفرض قيود على الدبلوماسيين الصينيين

شجبت الصين قرار الولايات المتحدة الأمريكية، بفرض قيود على الدبلوماسيين الصينيين في تعاملاتهم بالمجتمع الأمريكي، داعية الجانب الأمريكي إلى إلغاء هذه القيود بشكل فوري.



وذكرت السفارة الصينية في الولايات المتحدة - في بيان اليوم الخميس - "استنادا إلى عذر المعاملة بالمثل، فرضت الولايات المتحدة قيدا آخر غير مبرر وحاجزا على عمل الأفراد الدبلوماسيين والقنصليين الصينيين".

وأضافت السفارة "هذا القرار ينتهك بشكل صارخ اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، والصين تعارض ذلك بشدة، كما أنه يتعارض مع قيم الانفتاح والحرية التي تتحدث عنها الولايات المتحدة. وقد دعمت الصين دائما وقدمت التسهيلات اللازمة للسلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي، بمن فيهم الولايات المتحدة، للقيام بواجباتهم الرسمية في الصين".

وتابعت السفارة "نحث الجانب الأمريكي على تصحيح الخطأ وإلغاء هذا القرار، وتقديم الدعم والتسهيلات للدبلوماسيين والقنصليين الصينيين في الولايات المتحدة للقيام بواجباتهم".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن أمس أن وزارة الخارجية الأمريكية أنشأت آلية تتطلب حصول كبار الدبلوماسيين الصينيين في الولايات المتحدة على موافقة مسبقة قبل زيارة الجامعات الأمريكية أو الاجتماع بمسؤولين حكوميين محليين، إلى جانب الفعاليات الثقافية التي تنظمها السفارة الصينية والقنصليات وتضم مجموعات أكثر من 50 شخصا.