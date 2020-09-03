المرصد يكشف أعداد مرتزقة تركيا في ليبيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 12:17 مساءً - منذ 32 دقيقة

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان على مواصلة تركيا إرسال دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، للمشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب “مليشيات حكومة الوفاق.

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، عن نقل النظام التركي دفعة جديدة تضم نحو 800 مرتزق إلى ليبيا، مؤكدا أنها وصلت منذ نحو 4 أسابيع.

وقال رامي عبدالرحمن مدير المرصد، في مداخلة مع فضائية “سكاي نيوز عربية”، إن إجمالي المرتزقة الذين وصلوا إلى ليبيا بلغ حتى الآن قرابة 17900 شخص.

وأشار إلى أن “بينهم أطفالا جرى اختطافهم بطريقة أو بأخرى ثم أرسلوا إلى هناك للقتال في صفوف مليشيات حكومة الوفاق في طرابلس”.

ولفت إلى أن الحكومة التركية تواصل نقل المرتزقة والإرهابيين من مختلف الجنسيات إلى ليبيا، موضحا أن “أردوغان يزعم أنه الأقوى داخل ليبيا”.

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وأوضح أن تركيا تواصل جلب المزيد من عناصر المرتزقة إلى معسكراتها وتدريبهم.

والأربعاء، وجهت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”، أعنف انتقاد لتركيا ومرتزقتها في ليبيا، مؤكدة أنها تقوض أمن البلاد.

وأكدت “أفريكوم” في تقرير لها رفعته لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن “تركيا نقلت مئات من وحدات قواتها النظامية إلى داخل الأراضي الليبية، وأن قواتها ارتكبت الفظائع بحق الأهالي”.

وأوضحت أن “القوات شملت فرقا من المدربين والمستشارين وأفراد مشرفين على أنظمة الدفاع الجوي التركي ومعدّي العبوات الناسفة التي يمكن وضعها على جانب الطرقات”.

وكان المرصد أوضح أن من ضمن المجموع العام للمجندين، نحو 300 طفل تتراوح أعمارهم بين الـ14 والـ18 غالبيتهم من فرقة “السلطان مراد”، جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر.

ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة، فإن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش الليبي شرقي مصراتة غربي سرت.