إيران..السجن 4 سنوات لصحفي بسبب تغطيته الاحتجاجات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 12:17 مساءً - منذ 54 دقيقة

يواصل النظام الإيراني انتهاكاته بحق الصحفيين ، خاصة المعارضين لسياسة النظام، مما جعل إيران تحتل المرتبة 170 لحرية الصحافة من إجمالي 180 دولة حول العالم .

أعلن الصحفي الاقتصادي الإيراني، محمد مساعد، الذي اعتُقل مرتين خلال العام الماضي بسبب تقاريره عن الفساد الاقتصادي واحتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أن محكمة الثورة الإيرانية حكمت عليه بالسجن لمدة 4 سنوات وتسعة أشهر.

وكتب مساعد في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر” اليوم الأربعاء، أن الحكم الصادر بحقه شمل أيضاً منعه من العمل الصحافي لمدة عامين عقب انتهاء سجنه ومصادرة أجهزة الاتصالات الشخصية الخاصة به.

وأضاف أن قاضي “الفرع 26” بمحكمة الثورة اعتبر أن نشاطه الصحفي كان “دعاية سلبية ضد النظام وتحريضياً وينتهك الأنظمة”.

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يذكر أنه في أواخر فبراير/شباط الماضي، اعتقلت استخبارات الحرس الثوري الإيراني الصحافي محمد مساعد بعد أن نشر أخبارا وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تكتم السلطات على تفشي فيروس كورونا. وقامت بإغلاق حساباته على “تويتر” و”تلغرام” بعد ما استحوذت على هاتفه وجهاز الكمبيوتر الخاص به.

وكان مساعد الذي نشر مقالات عن الوضع الداخلي الإيراني على “تويتر” خلال الأشهر الماضية، قد اعتقل أيضاً لمدة أسبوعين من قبل استخبارات الحرس الثوري في 23 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، ثم أفرج عنه بكفالة لغاية محاكمته.

في غضون ذلك، اختارت “لجنة حماية الصحفيين” (CPJ)، في أواخر يوليو/تموز الماضي، محمد مساعد كأحد الفائزين الأربعة بجائزة “حرية الصحافة” لهذا العام.

وكان مساعد قد فاز سابقاً بـ”جائزة الصحفيين الاقتصاديين الإيرانيين” المرموقة، وكذلك بجائزة شبكة “دويتشه فيله” الألمانية لحرية التعبير.