مقتل عدد من الجنود العراقيين في كمين لـ”داعش” بمحافظة الأنبار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 12:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

قتل عدد من الجنود عراقيين وأصيب آخرين ، في كمين نصبه مسلحو تنظيم “داعش” الإرهابي بمحافظة الأنبار، وفق ما نقلته قناة العربية .

ونقلت العربية عن مصادر عراقية ، بأن عددا من جنود حرس الحدود العراقي قُتلوا، فيما أصيب ضابط برتبة نقيب، جراء كمين نصبه تنظيم داعش على إحدى النقاط الحدودية بمحافظة الأنبار، غرب العراق.

وكانت سيارة مفخخة انفجرت، الثلاثاء، بين تكريت وكركوك في العراق، ما أدى لمقتل سيدة وجرح 3 رجال أمن، حسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني.

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وذكر بيان للخلية، أن سيارة مفخخة “انفجرت في سيطرة (حاجز أمني) على جسر مريم بيك طريق تكريت – كركوك”، ما أدى لمقتل امرأة وجرح “ثلاثة منتسبين”.

ومنذ مطلع العام الجاري، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم داعش في العراق لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم “مثلث الموت”.

وأعلن العراق عام 2017، تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.