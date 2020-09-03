منظمة حقوقية: إيران فشلت في السيطرة على تفشي كورونا في السجون

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 12:17 مساءً - منذ ساعتين

قالت منظمة حقوقية، الأربعاء، إن السلطات الإيرانية لم تتخذ التدابير اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في سجونها المكتظة، .

وأكدت مؤسسة عبد الرحمن برومند، التي تنشط في مجال حقوق السجناء ومنع أحكام الإعدام، في تقريرها الجديد، عن تفشي الوباء في السجون الإيرانية، أن الفيروس فتك بشكل واسع بالسجناء في إيران خلال شهر أغسطس المنصرم، داعية النظام الإيراني إلى العمل وفق التزاماته الدولية لمكافحة كورونا في السجون.

تفشٍّ صارخ

وکتبت المؤسسة، ومقرها العاصمة الأميركية واشنطن، في بيان لها، بحسب ما أفادت شبكة إيران إنترناشيونال الخميس: “في أغسطس 2020، تفشّى مرض کورونا بشكل صارخ في جميع أنحاء إيران، وانتشر بسرعة، خاصة في السجون المكتظة والبائدة وغير الصحية. ولم توفر السلطات المعنية الموارد المالية والتسهيلات التي يحتاجها السجناء لمكافحة المرض، لا سيما أنهم لا يملكون حتى الصابون المنتج محليًا والمطهرات”.

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إلى ذلك، اعتبر التقرير الذي استند إلى بيانات جمعها بالتعاون مع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى مثل “هرانا”، أن “السجون الإيرانية فشلت في السيطرة على الفيروس التاجي”، لافتا إلى أن مجمع سجن مشهد المركزي (وكيل آباد)، الذي يضم 3 قاعات بسعة إجمالية تبلغ حوالي 600 شخص، أصبح مركزا للحالات المؤکدة والمشتبه في إصابتها بكورونا.

كما أكد إصابة ما لا يقل عن 8 سجناء سياسيين في سجن إيفين سيئ الصيت.

يذكر أن عددا من السجون الإيرانية كان شهد قبل أشهر موجة تمرد بسبب الخوف من تفشي الوباء بين المساجين. ووثقت مقاطع نشرها ناشطون على مواقع التواصل في حينه فرار عشرات السجناء من أحد السجون في محافظة كردستان، غرب إيران.

وفي أبريل الماضي، أعرب روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقه بشأن السجناء بعد تقارير حول اضطرابات أثارتها المخاوف من تفشي الفيروس المستجد في سجون إيران، وهي واحدة من أشد دول العالم تضرراً بالوباء.