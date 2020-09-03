كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 12:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اندلاع حريق ضخم بمصنع يضم عناصر لميليشيات السراج في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت صحيفة "المرصد" الليبية، اليوم الخميس، باندلاع النيران داخل أحد المصانع التي تسيطر عليها ميليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فايز السراج، غربي العاصمة الليبية طرابلس.

وبحسب الصحيفة الليبية، تسيطر "كتيبة الأمن العام" التي يتولى قيادتها عماد الطرابلسي، على المصنع، فيما لا يزال السبب مجهولًا حتى الآن.

وفي وقت سابق، أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بوقوع انفجار قوي هز العاصمة الليبية طرابلس.

وفي وقت سابق، أكدت عدة مصادر طبية وعسكرية، أن انفجار سيارة مفخخة استهدف أسراً نازحة من درنة عبر المحور الغربي للمدينة، فيما يحرز الجيش الليبي تقدماً في تطهير المدينة مما يسمي مجلس شوري مجاهدي درنة وضواحيها.

وقال مصدر طبي، إن الأسر النازحة الناجية من الانفجار وصلت إلى مدينة سوسة للعلاج، بينما استقبل مستشفى سوسة القروي حتى الآن خمسة قتلى وجريحاً.

Advertisements

من جهة أخرى، أعلن الجيش الليبي أن لغماً أرضياً انفجر في سيارة تقل عائلة بمدينة درنة الأمر الذي أدى إلى إصابة أفرادها.

وبّين معاون آمر سرية الأبرق مشاة التابعة للجيش الليبي صلاح بوطبنجات في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية، أن اللغم زرعته الجماعات الإرهابية بمحور الساحل غرب درنة لإعاقة تقدم قوات الجيش.

وأكد بوطبنجات، أن قوات الجيش أحرزت تقدماً ميدانياً وسيطرت على العديد من المواقع للجماعات المتطرفة منها الملعب البلدي، وشركة البنية التحتية، في المدخل الغربي لدرنة.