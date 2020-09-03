كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 12:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "تويتر" يعلن اختراق حساب رئيس الوزراء الهندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن موقع تويتر، اليوم الخميس، اختراق الحساب الشخصي لرئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، ونشر سلسلة تغريدات تطلب من متابعيه التبرع بالعملة المشفرة لصالح صندوق للإغاثة.

Advertisements

وأصدر موقع تويتر، بيانًا أوضح فيه أنه على علم بهذا الحادث واتخذ خطوات لتأمين الحساب الذي تعرض للاختراق، مضيفًا: "نعكف على تقصي الوضع. في الوقت الحالي لا علم لنا بتأثر حسابات أخرى".

وكشف الموقع، أن التغريدات، التي تم حذفها بعد ذلك، طلبت من متابعي رئيس وزراء الهند التبرع بالعملة المشفرة لصالح صندوق الإغاثة الوطنية.