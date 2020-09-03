في ظل تزايد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في المنطقة، اتخذت سلطات مدينة الجديدة، قرارات حديثة، تغلق بموجبها بعض المرافق، وتحدد مواقيت إغلاق المحلات والأسواق.
وأعلن المجلس الجماعي للجديدة أمس، عن قرار تحديد توقيت إغلاق المحلات والفضاءات، منها أسواق القرب والأسواق العمومية على الساعة الثامنة مساء، والمحلات التجارية على الساعة العاشرة ليلا، والمقاهي والمطاعم ومحلات الأكل الخفيفة على الساعة العاشرة ليلا.
ووأوضح المصدر ذاته، أن كل فتح لهذه المحلات، خارج الأوقات المعينة، سيعاقب مرتكبها طبقا للقوانين الجاري بها العمل والقوانين الزجرية الكرتبطة بهذه الفترة الاستثنائية.
السلطات، قررت كذلك اتخاذ قرار الإغلاق المؤقت للحمامات والقاعات الرياضية وقاعات الألعاب والبلياردو وملاعب القرب، بسبعة أحيتء، هي أحياء المطار والمنار وسيدي موسى وحي إقامة الزهور، بالإضافة إلى أحياء السلام والنجد والقلعة.
كانت هذه تفاصيل خبر تزامنا مع ارتفاع الإصابات بكورونا.. سلطات الجديدة تقرر إغلاق مرافق في سبعة أحياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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