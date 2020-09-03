كورونا يصل إلى مركز حماية الطفولة في مراكش وتحذيرات من انتشاره بين النزلاء

حذر حقوقيون، من الوضع في مركز حماية الطفولة بمراكش، بعدما سجلت إصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش، أمس الأربعاء، إن فيروس كوفيد 19 تسرب إلى داخل مركز حماية الطفولة ذكور بمراكش، حيث نقل أحد الموظفين في حالة متقدمة من المرض إلى مستشفى ابن زهر لتلقي العلاج.

وتقول الجمعية، إن وسائل الحماية والوقاية غائبة داخل المركز، ما قد ينذر بحدوث انتشار واسع للوباء سواء في أوساط الموظفين أو النزلاء الذين يقدر عددهم تقريبا بحوالي ستين نزيل.

Advertisements

ووجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نداء عاجلا إلى السلطات الصحية والمحلية، ومندوبية وزارة الشباب والرياضة، ولجنة اليقضة الوبائية، ملتمسة التدخل العاجل، عبر تعقيم كل مرافق المركز وتوفير شروط الوقاية وفق البروتوكول الإحترازي المعمول به، وإجراء التحليلات المخبرية للموظفين وكل العاملين بالمركز وكل النزلاء.

كما ناشدت الجمعية الحقوقية، كافة الجهات، من أجل العمل على زرع الطمأنينة وسط كل مكونات مركز حماية الطفولة بمراكش، حيث قالت إن كل مكوناته تعيش الآن تحت وطأة الخوف والتوجس، وذلك عبر توجيهها والإسراع بتوفير إمكانيات الحجر الصحي مع مراعاة التباعد الجسدي إلى حين إتضاح الأمور، وذلك حفاظا على صحة الموظفين وأسرهم والنزلاء.