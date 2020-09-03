الستاتي يطمئن جمهوره بعد الخضوع لعملية جراحية- فيديو

وجه الفنان عبد العزيز الستاتي، أمس الأربعاء، رسالة شكر وامتنان، لكل من سأل عن حاله بعد خضوعه لعملية جراحية مستعجلة أول أمس الثلاثاء.

وطمأن الستاتي جمهوره في الفيديو بأنه اجتاز العملية بخير، شاكرا الجمهور الذي تمنى له الشفاء بعد سماع الخبر.

وكان الستاتي، قد نشر عبر صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعي، أول أمس، صورة التقطت له بعد خضوعه للعملية، وعلق عليها بالقول: “الحمد لله والشكر لله وعكة صحية مرت بسلام نطمئن جمهورنا الكريم وأحبائي عملية كللت بنجاح والحمد لله”.

وتجنب الفنان عبد العزيز الستاتي، ذكر تفاصيل العملية، والأزمة الصحية التي دفعته لإجرائها.