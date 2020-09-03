السلطات الأمريكية تدعو الولايات للاستعداد لتوزيع لقاح لكورونا مطلع نونبر المقبل

طلبت السلطات الصحية الأمريكية من حكومات الولايات الاستعداد لتوزيع لقاح ضد فيروس كورونا على نطاق واسع بحلول مطلع نونبر المقبل.

وقال روبرت ريدفيلد، مدير المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في رسالة بعثها إلى حكومات الولايات، إنه يطلب منها “بصورة عاجلة” أن تقوم بكل ما هو ضروري من أجل أن تكون مراكز توزيع اللقاح المرتقب، “جاهزة بالكامل بحلول الأول من نونبر 2020”.

وأكد ريدفيلد في رسالته على ضرورة إزالة كل العوائق الإدارية، وإصدار كل التراخيص والشهادات اللازمة، كي تتمكن هذه المرافق من العمل بكامل طاقتها في الموعد المحدد، والذي يأتي يومين فقط قبل الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن السلطات الصحية الأمريكية، “تستعد بسرعة للقيام بعملية توزيع واسعة النطاق للقاحات مضادة لكوفيد-19 في خريف 2020”.

وكان الرئيس دونالد ترامب، المرشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في الثالث من نونبر القادم، قال الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة، سيكون لديها “هذا العام” لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.