أكدت التحاليل المخبرية، الأربعاء، في إقليم الحسيمة، إصابة 7 أشخاص بفيروس كورونا المستجد.
وبحسب مصدر طبي، فإن الحالات الجديدة المسجلة، تتعلق بوافدين، ومخالطين لهم، إذ جرى نقلهم لوحدة العزل الصحي بمستشفى القرب بامزورن، لتلقي العلاج وفق البروتوكول الجديد المعمول به من طرف وزارة الصحة.
وسجل إقليم الحسيمة خلال 24 ساعة الماضية 37 إصابة جديدة بالفيروس التاجي.
وكانت السلطات الصحية في الحسيمة، قد أحدثت مختبرا للكشف عن إصابات “كوفيد-19″، سيسمح بإنجاز أزيد من 100 تحليلة في اليوم، لحصر الإصابات، بعد تدهور الوضعية الوبائية في الإقليم.
كانت هذه تفاصيل خبر الحسيمة..تسجيل 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين وافدين ومخالطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.