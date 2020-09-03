الحسيمة..تسجيل 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين وافدين ومخالطين

أكدت التحاليل المخبرية، الأربعاء، في إقليم الحسيمة، إصابة 7 أشخاص بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب مصدر طبي، فإن الحالات الجديدة المسجلة، تتعلق بوافدين، ومخالطين لهم، إذ جرى نقلهم لوحدة العزل الصحي بمستشفى القرب بامزورن، لتلقي العلاج وفق البروتوكول الجديد المعمول به من طرف وزارة الصحة.

وسجل إقليم الحسيمة خلال 24 ساعة الماضية 37 إصابة جديدة بالفيروس التاجي.

وكانت السلطات الصحية في الحسيمة، قد أحدثت مختبرا للكشف عن إصابات “كوفيد-19″، سيسمح بإنجاز أزيد من 100 تحليلة في اليوم، لحصر الإصابات، بعد تدهور الوضعية الوبائية في الإقليم.