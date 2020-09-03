المرصد: 16 قتيلاً مواليا لإيران في ضربات يرجح أنها إسرائيلية بريف دير الزور

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل 16 مسلحًا مواليًا لإيران على الأقل، اليوم الخميس، في ضربات شنّتها طائرات يرجّح أنها إسرائيلية على شرق سوريو، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن طيران يرجح أنه إسرائيلي، استهدف فجر اليوم، مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها، في ريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتل 16 عنصرا.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إن القتلى ينتمون إلى "فصائل عراقية موالية لطهران، وقتل سبعة منهم عند أطراف مدينة الميادين، بينما قضى التسعة الآخرون في ضربات جنوب البوكمال" في محافظة دير الزور.