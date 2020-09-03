تشديد القيود على "المدن الحمراء": 30 بلدة بينها 23 عربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يعتزم المجلس الوزاري الإسرائيلي لشؤون كورونا، الانعقاد في وقت لاحق اليوم، الخميس، للنظر بتشديد التقييدات على "المدن الحمراء" للحد من تفشي العدوى، فيما سيتم توسيع القائمة لتشمل 30 سلطة محلية تشمل 23 عربية، من بينها الناصرة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تسجيل أعلى معدل إصابات منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في البلاد في آذار/ مارس الماضي، إذ بيّنت الحصيلة الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم، حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية المسجلة الأربعاء، وبلغت 3,150 حالة.

وقرر منسق شؤون كورونا، بروفيسور روني غمزو، توسيع القائمة الحمراء لتشمل 30 سلطة محلية من بينها 23 عربية هي: أبو سنان؛ أم الفحم؛ إعبلين؛ بقعاثا؛ بيت جن؛ جلجولية؛ جت؛ دالية الكرمل؛ زيمر؛ الطيبة؛ الطيرة؛ كسرى سميع؛ الكعبية طباش الحجاجرة؛ كفر برا؛ كفر كنا؛ كفر قاسم؛ عين ماهل؛ اللقية؛ الناصرة؛ عسفيا؛ عرعرة؛ الفرديس؛ قلنسوة.

وبالإضافة إلى 23 سلطة محلية عربية مدرجة في القائمة الحمراء، ستشمل القائمة 12 حيا ومنطقة في مدينة القدس المحتلة منها الطور والشيخ والصوانة؛ المنطقة الصناعية عنتوت (شمال القدس مقابل شعفاط)؛ الحي الإسلامي، وحارة الأرمن، وحالة النصارى، وحارة اليهود (داخل أسوار البلدة القديمة)؛ باب الساهرة؛ وادي الجوز؛ مخيم شعفاط للاجئين؛ بلدة شعفاط؛ والشيخ جراح.

وفي جلسة لتقييم الأوضاع سبقت اجتماع كابينيت كورونا، دعا غمزو، إلى عدم مناقشة إمكانية فرض الإغلاق الشامل إلى حين دراسة الآثار التي ترتبت على افتتاح العام الدراسي الجديد، وطلب أن يتم ذلك بعد العاشر من أيلول/ سبتمبر الجاري.

وقال غمزو إن عملية الخروج من إغلاق شامل محتمل، ستؤدي إلى تجدد تفشي الفيروس "إذا لم ننجح في تغيير العادات السلوكية، واعتبر أنه "لا داعي لمعاقبة المدن الخضراء بفرض الإغلاق، بسبب 30 سلطة محلية حمراء لا تتبع القواعد".

الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات بكورونا الخميس و3150 إصابة الأربعاء

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وتوفي 4 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وشُخصت 497 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 23,938، بعد تعافي 97,885 (91 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 122,799.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 10:252 من صباح اليوم، بلغ 9,192؛ علما بأن يوم الأربعاء، شهد تشخيص 3,150 إصابة، بعد إجراء 34,324 فحصا.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 976 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 7 وفيات منذ الحصيلة الرسمية الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 426، فيما ارتفعت عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي بواقع 3 حالات عن الحصيلة الرسمية الأخيرة، وبلغ 124 حالة.

ويرقد في المشافي 855 مريضًا بكورونا، بينهم 150 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 23,083 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.