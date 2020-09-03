فقدان سفينة شحن غرقت بطاقم من 43 فرداً قبالة اليابان

الخميس 3 سبتمبر 2020

غرقت سفينة شحن تحمل طاقما من 43 فردا ونحو 5800 رأس ماشية قبالة الساحل الجنوبي الغربي لليابان بعد أن تعرضت لأمواج عنيفة نتيجة إعصار قوي، حسبما قال الفرد الوحيد الذي تم إنقاذه حتى الآن من طاقم السفينة لخفر السواحل الياباني اليوم الخميس.



ونقل خفر السواحل عن البحار الفلبيني سارينو إدفاردو الذي تم إنقاذه مساء الأربعاء القول إن السفينة "جالف لايفستوك 1" البالغ وزنها 11 ألفا و947 طنا توقف أحد محركاتها قبل أن تضربها الأمواج وتغرق.

وقال إدفاردو إنه تم إصدار التعليمات لجميع أفراد الطاقم المكون من 43 فردا، وهم 39 من مواطني الفلبين واثنان من أستراليا واثنان من نيوزيلندا، بارتداء سترات النجاة عند انقلاب السفينة.

وأفاد خفر السواحل بأن البحار إدفاردو قفز في المياه، ولكنه لم ير أي من زملائه حتى تم إنقاذه.

ولم يعرف إدفاردو /45 عاما/، الذي تم بعد ذلك نقله إلى مستشفى في جزيرة أمامي أوشيما، متى وأين غرقت السفينة.

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وتبحث فرق البحرية وخفر السواحل اليابانية عن السفينة وأفراد طاقمها المفقودين.

وتلقى خفر السواحل نداء استغاثة من السفينة الساعة 0145 تقريبا صباح الأربعاء (1645 الثلاثاء بتوقيت غرينتش) عندما كانت على مسافة 185 كيلومترا غربي جزيرة أمامي أوشيما.

وأكد متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في أستراليا اليوم الخميس أن "الحكومة توفر مساعدة قنصلية لأسر الأستراليين الاثنين اللذين كانا بين أفراد الطاقم على متن سفينة الشحن التي تم الإبلاغ عن فقدها في مياه اليابان".

وأضاف: "نظرا لالتزامات الخصوصية لدينا، ليس باستطاعتنا تقديم تعليق آخر".

وقالت سلطات الأرصاد إن عمليات الإنقاذ تعرقلت بسبب هطول أمطار غزيرة ورياح قوية على المنطقة بسبب إعصار مايساك.

وغادرت سفينة الشحن نيوزيلندا في 14 أغسطس وكان من المقرر أن تصل إلى تانجشان في الصين غدا الجمعة.