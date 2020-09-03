التحالف يشن 17 غارة على مواقع وتجمعات حوثية بمأرب

الخميس 3 سبتمبر 2020

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 03/أيلول/2020، 17 عشرة غارة على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي البلاد.



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وقالت مصادر محلية إن التحالف شن 7 غارات على مواقع حوثية في مديرية مدغل، كما استهدف بعشر غارات تجمعات للحوثيين في مديرية ماهلية التي تشهد، منذ أيام مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.

وأكدت المصادر سقوط العشرات من مسلحي المليشيا بين قتيل وجريح.