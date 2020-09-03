شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يترأس اجتماعاً لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والان مع التفاصيل

الخميس 3 سبتمبر 2020 رأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع الثاني للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي "عن بعد ".

ورحب بأعضاء اللجنة، مؤكدا أهمية تضافر جهود جميع فرق العمل من أجل تحقيق أهداف اللجنة وأداء الدور المنوط بها على الوجه الأكمل. Advertisements واستمع إلى نبذة قدمها ممثلو الجهات المشاركة في اللجنة عن سير عمل الفرق المعنية خلال المرحلة المقبلة. حضر الاجتماع عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل و أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة و علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني و علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك و عبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وأحمد الظاهري رئيس جهاز أمن الدولة و اللواء طلال الفلاسي رئيس جهاز أمن الدولة في إمارة دبي وسعادة سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية وعبدالناصر جمال الشعالي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية.

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