شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف مجاميع حوثية بالبيضاء وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل

الخميس 3 سبتمبر 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 03/أيلول/2020، تجمعات حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية ولد ربيع، تعرضت لقصف جوي عنيف. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي

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