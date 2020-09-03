واشنطن تحجب موقعين إلكترونيين لـ"كتائب حزب الله" العراقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة العدل الأمريكية مصادرة وحجب موقعين إلكترونيين يستخدمان بشكل غير قانوني، ومرتبطان بمليشيات "كتائب حزب الله" العراقية المصنفة كجماعة إرهابية، وفقا للعين الإخبارية.



وقالت الوزارة في بيان، الأريعاء، إنها صادرت النطاق الخاص للموقع الإلكتروني لقناة "الاتجاه" الفضائية"Aletejahtv.com"، و"Aletejahtv.org"، التابعة للمليشيات العراقية الموالية لإيران.

ويعمل الموقعان كذراع إعلامية لـ"كتائب حزب الله"، وينشران اتصالات الإنترنت ومقاطع الفيديو والمقالات والصور، المصممة لتعزيز أجندتها، وخاصة زعزعة استقرار العراق وتجنيد الآخرين للانضمام إليها.

من جانبه، قال مساعد وزير العدل لشؤون الأمن القومي جون ديمرز: "مرة أخرى، نرى منظمات إرهابية أجنبية محددة تتجه إلى الإنترنت لدفع رسالتها وتجنيد أتباعها لأسباب عنيفة".

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وأضاف: "سنواصل مكافحة تجنيد الإرهابيين وجهود الدعاية في العالم الرقمي، كما نفعل في أي مكان آخر".

في السياق نفسه، قال المدعي الأمريكي للمنطقة الشمالية من جورجيا، بيونج جاي باك: "نظام التجارة والبنية التحتية لدينا، سواء كانت مادية أو إلكترونية، سيتم استخدامه بشكل قانوني".

وتابع: "لن نسمح للجماعات التي تم منعها بشكل قانوني من الحصول على السلع والخدمات في الولايات المتحدة باستخدام خدمات الإنترنت الخاصة بنا، وخاصة لتعزيز أجندتها الإرهابية. هذه المصادرة تؤكد على التعاون الوطني والالتزام بحماية تجارتنا وبنيتنا التحتية".

وفي 2 يوليو/تموز 2009، أدرجت الخزانة الأمريكية "كتائب حزب الله"، وهي جماعة إرهابية مدعومة من إيران وتنشط بالعراق، في قوائم الإرهاب لارتكاب وتوجيه ودعم وتشكيل خطر كبير لارتكاب أعمال عنف ضد قوات التحالف وقوات الأمن المحلية.

وفي اليوم نفسه، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية "كتائب حزب الله" كمنظمة إرهابية أجنبية لارتكاب أو تشكيل خطر كبير لارتكاب أعمال إرهابية.