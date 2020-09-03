شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل نحو 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت روسيا تسجيل 4995 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1009995 وهي رابع أعلى حصيلة على مستوى العالم.



وقالت السلطات إن 114 شخصا توفوا جراء الإصابة بالفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية وبهذا تصل حصيلة الوفيات الرسمية إلى 17528 شخصا.

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