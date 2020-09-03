عبدالله بن زايد يجري مباحثات مع نظرائه باليونان والنمسا والدنمارك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، مع نظرائه باليونان والدنمارك والنمسا تعزيز العلاقات وآخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.



ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

وتطرق الجانبان إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتناولا تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والتنسيق والتعاون المشترك من أجل تجاوز تداعياته واحتواء آثاره وأشارا إلى أهمية دعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

واستعرضا كذلك معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ودورها المهم في تعزيز الاستقرار والأمن والسلام لشعوب المنطقة.

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كما بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الدنماركي، يبا كوفود، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات ومنها المالية والقانونية.

وتم تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها إيران.

واستعرض الجانبان جهود البلدين لمواجهة جائحة كورونا، وتناولا معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل ودورها الهام في تعزيز الاستقرار والأمن والسلام لشعوب المنطقة.

كما بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره النمساوي، ألكسندر شالينرج، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنمية التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والنفط والطيران.

واستعرض الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها إيران.

وناقشا جهود احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والتعاون والتنسيق القائم بين البلدين في هذا الصدد، بالإضافة إلى أهمية دعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

وجدد وزير خارجية النمسا ترحيب بلاده بمعاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، مؤكدا دورها في تعزيز الاستقرار بالمنطقة وتحقيق الازدهار لشعوبها.