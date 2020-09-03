شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تستأنف رحلاتها الجوية إلى الإمارات ومصر والمالديف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قرارا يقضى باستئناف الرحلات الجوية الدولية مع الإمارات العربية والمتحدة ومصر والمالديف، وذلك بحسب ما قاله المكتب الصحفي للحكومة اليوم الخميس.



وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن القرار جاء فيه "سوف يتم تسيير رحلتين أسبوعيا للإمارات العربية المتحدة (دبي) وثلاث رحلات إلى مصر (القاهرة) ورحلتين لجمهورية المالديف (مطار فيلانا) ".

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