شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تحكم بالقتل تعزيراً على "خاطفة الدمام" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 قضت المحكمة الجزائية السعودية في مدينة الدمام، أمس، بالقتل تعزيراً على متهمة بخطف أطفال في قضية أثارت الرأي العام أخيراً.

Advertisements وحكمت المحكمة على المتهم اليمني المشارك في الجريمة بالسجن 25 عاماً، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم. كانت المتهمة اختطفت ثلاثة مواليد قبل ثلاثة عقود بمدينة الدمام، وجرى تداول القضية إعلامياً باسم "خاطفة الدمام".

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