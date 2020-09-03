شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطات الأمريكية تدعو الولايات للاستعداد لتوزيع لقاح كورونا نوفمبر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 طلبت السلطات الصحية الأمريكية من حكومات الولايات أن تستعدّ لتوزيع لقاح مضادّ لمرض كوفيد-19 على نطاق واسع بحلول مطلع نوفمبر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية عن وثائق رسمية.

Advertisements ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن روبرت ريدفيلد، مدير المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها "سي دي سي"، قوله في رسالة أرسلها إلى حكومات الولايات إنّه يطلب منها "بصورة عاجلة" أن تفعل كل ما هو ضروري من أجل أن تكون مراكز توزيع اللقاح المرتقب "عملانية بالكامل بحلول الأول من نوفمبر 2020".

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