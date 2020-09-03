خلال 24 ساعة / الجزائر تسجّل 339 إصابة بكورونا و8 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية أمس الثلاثاء، عن تسجيل 339 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و8 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وحسب ما كشف عنه رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، جمال فورار فإن عدد الإصابات إرتفع إلى 44833 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 1518 وفاة.

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