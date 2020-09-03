الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا.. وتسجيل 11 إصابة وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 11 إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85077 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع ست حالات في مقاطعة شنشي وثلاث حالات في مقاطعة

قوانغدونغ وحالتين في مقاطعة سيتشوان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2528 حالة غادر منها 2356 حالة المستشفيات بعد شفائهم.وأضافت اللجنة أن 17 شخصًا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 80251 شخصا، مشيرة إلى أن 7259 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 889 شخصا الملاحظة الطبية أمس.وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 12 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 349 حالة منها 334 حالة وافدة.وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 4830 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 93 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 489 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4401 مريض في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و471 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.