وفاة وزير سوري سابق بعد إصابته بكورونا

نعت وزارة الزراعة السورية السابق أحمد القادري، الذي توفى اليوم جراء إصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 64 عاما وفقا لموقع روسيا اليوم.
شغل القادري منصب وزير الزراعة منذ 2013 حتى الإعلانعن الحكومة الجديدة قبل أيام برئاسة حسين عرنوس، التي خلت من اسمه. وكان معاونا لوزير الزراعة منذ 2011.
والقادري من مواليد محافظة الحسكة عام1956 ويحمل إجازة في العلوم الزراعية عام 1981، وحائز دبلوم دراسات عليا.
وكلف القادري برئاسة مركز البحوث العلمية الزراعية بالقامشلي بين عامي 1986 و2000 . وكان مديرا لزراعة الحسكة بين عامي 2000 و2007، ومديرا لمشروع الري الحديث من عام 2007 ولغاية 2011.
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