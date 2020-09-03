الهند: تسجيل 84 ألفا بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، عن تسجيل حصيلة يومية قياسية لعدد المصابين الجدد بفيروس كورونا بلغت نحو 84 ألفا خلال الساعات الـ24 الماضيةوفقالموقع روسيا اليوم.
وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة ارتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 3.85مليون، بفارق 100 ألف فقط عن البرازيل، ثاني أكثر دول العالم من حيث عدد المصابين بكورونا.
وقالت الوزارة إن 1043 شخصا توفوا خلال اليوم الماضي جراء إصابتهم بالفيروس، ما رفع حصيلة الوفيات إلى 67376 حالة.
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