مصر تسجل 165 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 14 دقيقة

سجلت مصر ، الأربعاء، 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، و21 حالة وفة جديدة ، مقارنة بـ 176 إصابة ، و19 حالة وفاة الثلاثاء.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 798 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 74626 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان أنه تم تسجيل 165 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوت اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

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وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 99280 حالة، من ضمنهم 74626 حالة تم شفاؤها، و5461 حالة وفاة.

وكانت مصر فرضت في منتصف مارس إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس، تشمل حظر التجول ليلا، وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.

لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.