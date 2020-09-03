بالي لن تفتح أبوابها أمام السياح حتى نهاية عام 2020

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 57 دقيقة

مع البدء بتخفيف القيود في الدول إثر فيروس كورونا، لا تزال بعض الدول ترفض العودة إلى الحياة الطبيعية او حتى استقبال السياح خوفاً من عودة انتشار الفيروس.

في هذا السياق، أكدت جزيرة بالي في إندونيسيا عن عدم نيتها فتح أبوابها للسياح، في الوقت الذي أبقت فيه على السياحة الداخلية فقط، بغية دعم الاقتصاد المحلي مع تجنب الارتفاع في حالات كورونا.

وأوضح مجلس السياحة الإندونيسي في بيان أن “بالي لن تكون قادرة على الانفتاح على السياح الأجانب كما كان المخطط سابقًا” وستقوم “بتمديد حظر السفر حتى نهاية عام 2020 على الأقل”.

كما أشار مجلس السياحة الإندونيسي إلى أن مطار بالي الرئيسي، والمغلق أمام السياح من الخارج، يشهد اقبالا كبيرا من آلاف السياح المحليين الوافدين يوميا.

واعتمدت جهات دولية أخرى خططا مماثلة.

ويقول خبراء في قطاع السياحة والضيافة إن إغلاق الحدود، قد يمثل خطوة ذكية، لبقاء وتعزيز بعض الوجهات التي يتردد عليها السياح من الداخل.

Advertisements

ومن الدول التي أعادت فتح مرافقها للسياحة في العام الحالي، جزر البهاما، التي أغلقت حدودها أمام الأميركيين بعد أن بدأت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع في يوليو، فيما أعادت فتحها لاحقا مع فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وفي المجر، التي كانت فتحت أبوابها أمام السياح من الاتحاد الأوروبي، ومن بعض الدول الأخرى منخفضة الخطورة، أعلنت السلطات عن إعادة إغلاق الحدود في سبتمبر وسط ارتفاع في عدد الحالات.

ومن بعض الوجهات التي أشارت أو أعلنت صراحة أنها لن تسمح للسائحين بالدخول حتى 2021، دولة تايلند التي كررت نيتها تأجيل إعادة الافتتاح.

ووفقا لبعض المؤشرات من دول أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة “كانتاس” آلان جويس إن الأستراليين لن يكونوا قادرين على السفر دوليا حتى عام 2021، وتحدث مسؤولون في أستراليا ونيوزيلندا عن إمكانية السماح بالسفر بينهما في حال كانت مستويات الإصابة منخفضة.