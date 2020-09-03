إعصار (أررشيفية)
أرخى الإعصار “ماسك” بثقله على شبه الجزيرة الكورية، الخميس، بعد وصوله من البر، في الوقت الذي استمرت فيه جهود إصلاح الأضرار الناجمة عن إعصار ضرب المنطقة الأسبوع الماضي، بينما يتشكل إعصار ثالث قبالة الساحل.
ونتيجة قوة الرياح، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن خفر السواحل الياباني يبحث عن سفينة شحن تحمل عشرات من أفراد الطاقم، وماشية، وذلك بعد فقدها بعدما أرسلت نداء استغاثة بسبب الإعصار مايساك.
وذكرت الهيئة أن السفينة “غلف لايفستوك 1” أسلت نداء استغاثة من بحر الصين الشرقي، إلى الغرب من جزيرة أمامي أوشيما، في جنوب غرب اليابان.
ومن المعتقد، بحسب ما نقلت “رويترز”، أن السفينة كانت تحمل 5800 بقرة، وطاقما من 43 فردا، منهم 39 من الفلبين واثنان من نيوزيلندا، وواحد على الأقل من أستراليا.
وتعرقل الرياح القوية والأمطار المصاحبة للإعصار مايساك الذي يضرب المنطقة جهود إنقاذ السفينة، التي كانت في طريقها إلى الصين قادمة من نيوزيلندا.
ولم ترد وزارة الخارجية النيوزيلندية على طلب للتعقيب.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية في وقت لاحق إن خفر السواحل رصد شخصا يرتدي سترة نجاة تجرفه المياه، وشيئا يشبه زورق إنقاذ أثناء البحث عن السفينة.
كانت هذه تفاصيل خبر سفينة يابانية تحمل عشرات الأشخاص والآلاف من البقر.. مفقودة في عرض البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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