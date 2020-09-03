انكماش اقتصادي حاد في الهند تزامناً مع أرقام قياسية في إصابات “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، عن تسجيل حصيلة يومية قياسية لعدد المصابين الجدد بفيروس كورونا بلغت نحو 84 ألفا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة ارتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 3.85 مليون، بفارق 100 ألف فقط عن البرازيل، ثاني أكثر دول العالم من حيث عدد المصابين بكورونا.

وقالت الوزارة إن 1043 شخصا توفوا خلال اليوم الماضي جراء إصابتهم بالفيروس، ما رفع حصيلة الوفيات إلى 67376 حالة، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”

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ويأتي هذا الارتفاع مع استمرار الولايات الهندية في تخفيف القيود على الحركة والنشاط الاقتصادي.

وتأتي الهند بعد الولايات المتحدة والبرازيل من حيث إجمالي عدد الإصابات ومن المتوقع وفقا للاتجاه السائد أن تتجاوز البرازيل خلال أيام.

يذكر أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، كان قد بفرض إجراءات عزل عام على مستوى البلاد في مارس عندما كانت الهند تسجل أقل من 100 إصابة يوميا وحظي بإشادة بعض الخبراء لاتخاذه إجراء مبكر لكنه تلقى تحذيرات من آخرين من أن القيود فرضت في وقت مبكر للغاية.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين الماضي انكماش الاقتصاد الهندي بنحو الربع في الفترة من أبريل إلى يونيو وهي نسبة أكبر بكثير من المتوقع وتشكل ضغطا متزايدا على صناع القرار لبدء العمل على تعزيز النمو بصرف النظر عن ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.