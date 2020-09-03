كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر البرازيل تسجل 46934 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم الخميس، 46934 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير.

وقد بلغ إجمالي عدد المصابين 3 ملايين و997 ألفا و865 شخصا، بسحب ما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيل 1184 حالة وفاة جراء فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتصل حصيلة ضحايا الفيروس إلى 123 ألفا و780 شخصا.

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وتجاوزعدد المصابين بكورونا في البرازيل الـ3.9 مليون حالة يوم الاثنين الماضي، وعتبة 3.8 مليون إصابة قبل 3 أيام من ذلك.

وسجلت البلاد ثاني أكبر حصيلة في العالم للإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.