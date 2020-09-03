كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر المكسيك: تسجيل نحو 5 آلاف إصابة و575 وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم الخميس، 4921 إصابة جديدة بفيروس كورونا و575 وفاة خلال اليوم الأخير.

وبحسب وزارة الصحة المكسيكية، ببلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا 610 آلاف و957 حالة، وحصيلة الضحايا 65816 شخصا.

وكشفت وزارة الصحة المكسيكية، أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد قد يكون أعلى من عدد الحالات المؤكدة رسميا.

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يشار إلى أن أمريكا اللاتينية تعتبر المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة.

وكانت المكسيك، سجلت ثالثة أكبر حصيلة عالمية للوفيات بكورونا، وهي بين الدول العشر ذات العدد الأكبر من المصابين.