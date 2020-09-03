مفاجأة من العيار الثقيل: ميسي قد يستمر في برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فجّر تقرير بثته قناة أرجنتينية مفاجأة من العيار الثقيل في الساعات الأخيرة من الليلة الماضية، حول مستقبل نجم وقائد نادي برشلونة، ليونيل ميسي.

ووفقا لقناة "TyC Sports" الأرجنتينية، فإن هناك فرصة بنسبة 90% أن يستمر ميسي في برشلونة، واليوم الخميس سيتخذ قرارا نهائيا حول الموضوع.

وأوضحت القناة أن "ميسي يُقيّم بجدية البقاء في برشلونة لغاية العام 2021، والخروج من الباب الكبير بنهاية عقده مع النادي".

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وكان والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني، خورخي ميسي، قد اجتمع مع رئيس برشلونة، غوسيب ماريا بارتوميو، أمسِ الأربعاء، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وأصر بارتوميو على أن عقد ميسي ما زال ساريًا ولا يمكنه الرحيل.

وسافر خورخي ميسي إلى برشلونة، من أجل إقناع إدارة النادي الكتالوني برحيل نجله مجانًا، لكن إدارة النادي الكتالوني مُصممة على موقفها، لغاية الآن.