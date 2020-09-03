شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية السويد يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات بالمنطقة والان مع التفاصيل

الخميس 3 سبتمبر 2020 بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي، مع معالي آن ليندي وزيرة خارجية السويد، علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها اليمن. Advertisements واستعرض تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وأشاد سالشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات الإماراتية السويدية المتميزة، مؤكدا الحرص على تعزيزها وتطوير التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية السويد يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.