شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في البرازيل تلامس 4 ملايين والوفيات تقارب 124 ألفاً والان مع التفاصيل

الخميس 3 سبتمبر 2020 قالت وزارة الصحة أمس الأربعاء إن البرازيل سجلت 46934 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1184 حالة وفاة جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

Advertisements وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع إلى ثلاثة ملايين و997865 منذ بداية التفشي، بينما صعد العدد الرسمي للوفيات إلى 123780، وذلك في أسوأ تفش للفيروس في العالم خارج الولايات المتحدة.

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