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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مواطن في إب يحرق نفسه بسبب سياسة عاقل الحارة والان مع التفاصيل
الخميس 3 سبتمبر 2020
أحرق مواطن بمحافظة إب، وسط اليمن، نفسه احتجاجاً على سياسة عاقل حارته.
وذكرت مصادر محلية أن المواطن حميد الحبيشي ويعمل "بائع آيسكريم" قام بإحراق نفسه احتجاجاً على سياسة عاقل حارته بخصوص توزيع الغاز المنزلي.
وبحسب المصادر، فإن المواطن الحبيشي سبق وأن اشتكى ولم يجد من ينصفه، مشيرة إلى أنه تم إسعافه إلى مستشفى ناصر.
يذكر أن حميد الحبيشي يعمل منذ سنوات ببيع الآيسكريم، ويعول أربع بنات أيتام في غرفتين بالمدينة القديمة وظروفه صعبة.
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